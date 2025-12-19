1.39 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे CGL टियर-2 की परीक्षा, SSC ने सीजीएल-2025 के Tier-1 का रिजल्ट किया घोषित

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा-2025 के टियर-1 का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। इस परिणाम के साथ ही लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है। आयोग के अनुसार विभिन्न पदों के लिए कुल 1,39,395 अभ्यर्थियों को टियर-2 परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है।एसएससी सीजीएल टियर-1 परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित मोड में 12 से 26 सितंबर 2025 के बीच देशभर के परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

परीक्षा के दौरान कुछ केंद्रों पर तकनीकी कारणों और अन्य समस्याओं के चलते पुनः परीक्षा कराई गई, जिसके तहत 14 अक्टूबर को संबंधित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा आयोजित हुई। आयोग ने स्पष्ट किया है कि टियर-1 परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को श्रेणीवार टियर-2 परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किया गया है।

पदवार कट-ऑफ निर्धारित अलग-अलग पदों की प्रकृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पदवार कट-आफ निर्धारित की है। इसके तहत जूनियर सांख्यिकी अधिकारी पद के लिए 6196 अभ्यर्थी, सांख्यिकी अन्वेषक ग्रेड-टू के लिए 2781 अभ्यर्थी जबकि अन्य सभी पदों के लिए कुल 1,30,418 अभ्यर्थियों को टियर-2 के लिए चयनित किया गया है।