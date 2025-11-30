खेल मंत्रालय की वेबसाइट तय करेगी रेलवे में किसे मिलेगी नौकरी, खेल कोटे की अब सभी भर्तियों में लागू होगा यह नियम

Language
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    भारतीय रेलवे ने खेल कोटे की भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। अब खिलाड़ियों के मेडल की मान्यता खेल मंत्रालय से आयोजक फेडरेशन की मान्यता पर निर्भर करेगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को यह नई नीति लागू करने का निर्देश दिया है। यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने और वास्तविक प्रतिभा को मौका देने के लिए उठाया गया है। खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले फेडरेशन की मान्यता जांचने की सलाह दी गई है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। भारतीय रेलवे ने खेल कोटे की भर्ती में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी खिलाड़ी का मेडल तभी मान्य होगा जब टूर्नामेंट आयोजन की तारीख को आयोजक फेडरेशन के पास खेल मंत्रालय की वैध मान्यता हो। 24 नवंबर 2025 को रेलवे बोर्ड ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह समेत सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर यह नई नीति तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है।

    रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना (खेल) रवि कुमार की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि अब रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड (आरएसपीबी) किसी फेडरेशन को अलग से मान्यता नहीं देगा। सर्टिफिकेट की वैधता की जांच सीधे खेल मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से की जाएगी। टूर्नामेंट की तारीख को यदि फेडरेशन मान्यता सूची में दर्ज है तो मेडल मान्य होगा, अन्यथा खारिज।

    पहले रेलवे और खेल मंत्रालय दोनों मान्यता देते थे, जिसका फायदा उठाकर कई फर्जी फेडरेशन बनाए गए और उनसे मेडल लेकर लोग नौकरी ले चुके हैं। खेल मंत्रालय से मान्यता खत्म होने के बाद भी बोर्ड से मान्यता चलती रहती थी, जिसका गलत फायदा फेडरेशन उठता था। नई व्यवस्था से यह समस्या खत्म हो जाएगी।

    यह नियम केवल भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। पहले से खेल कोटे से नौकरी पा चुके सभी खिलाड़ियों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। रेलवे में हर साल खेल कोटे से लगभग 400-500 नियुक्तियां होती हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रुप-सी और कुछ ग्रुप-डी पद शामिल होते हैं। अब इन पदों पर केवल वही खिलाड़ी पहुंच सकेंगे जिनके मेडल जारी करने वाली फेडरेशन उस समय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त थी।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कदम फर्जीवाड़े को रोकने के साथ-साथ वास्तविक प्रतिभा को मौका देगा। भविष्य में आवेदन करने वाले खिलाड़ियों को सलाह दी गई है कि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से पहले खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर आयोजक फेडरेशन की मान्यता जरूर जांच लें। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड के निर्देश के अनुक्रम में खेल कोटे की भर्ती में यह नियम प्रभावी रहेगा।