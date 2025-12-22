Language
    माघ मेला के लिए झूंसी से छपरा तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

    By Amarish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:22 PM (IST)

    माघ मेला के लिए झूंसी से छपरा तक एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन प्रयागराज के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो माघ मेला में भाग लेने के लिए य

    Hero Image

    माघ मेला के लिए झूंसी से छपरा तक चलेगी स्पेशल ट्रेन।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए झूंसी से छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन माघ स्नान के दौरान बिहार से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देगी। रेलवे ने गाड़ी संख्या 05005 (छपरा से झूंसी) और 05006 (झूंसी से छपरा) की समय-सारिणी जारी कर दी है।

    ट्रेन 05005 छपरा से रात नौ बजे रवाना होगी और सुबह चार बजे झूंसी पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन 05006 झूंसी से रात आठ बजे चलेगी और सुबह 3.45 बजे छपरा पहुंचेगी।

    यह स्पेशल ट्रेन छपरा से एक से तीन जनवरी, 13 से 19 जनवरी, 21 से 23 जनवरी, 30 जनवरी से एक फरवरी और 13 से 15 फरवरी तक चलेगी। झूंसी से यह चार जनवरी, 14 से 20 जनवरी, 22 से 24 जनवरी, 31 जनवरी से 2 फरवरी और 14 से 16 फरवरी तक चलेगी।

    ट्रेन रास्ते में सुरेमनपुर, सहतवार, बलिया, चितबड़ागांव, करीमुद्दीनपुर, यूसुफपुर, गाजीपुर सिटी, औंड़िहार, वाराणसी सिटी, वाराणसी, बनारस, माधो सिंह और ज्ञानपुर रोड स्टेशनों पर रुकेगी।

    15 कोच वाली इस ट्रेन में सात एसी इकोनॉमी, छह स्लीपर, एक एसएलआर और एक जनरेटर सह लगेज वैन कोच शामिल होंगे।

    पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के पीआरओ अशोक कुमार ने बताया कि यह व्यवस्था माघ मेला के दौरान आने-जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए शुरू की गई है।