माघ मेला के लिए झूंसी से छपरा तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माघ मेला को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए झूंसी से छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन माघ स्नान के दौरान बिहार से आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देगी। रेलवे ने गाड़ी संख्या 05005 (छपरा से झूंसी) और 05006 (झूंसी से छपरा) की समय-सारिणी जारी कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ट्रेन 05005 छपरा से रात नौ बजे रवाना होगी और सुबह चार बजे झूंसी पहुंचेगी। वहीं, ट्रेन 05006 झूंसी से रात आठ बजे चलेगी और सुबह 3.45 बजे छपरा पहुंचेगी। यह स्पेशल ट्रेन छपरा से एक से तीन जनवरी, 13 से 19 जनवरी, 21 से 23 जनवरी, 30 जनवरी से एक फरवरी और 13 से 15 फरवरी तक चलेगी। झूंसी से यह चार जनवरी, 14 से 20 जनवरी, 22 से 24 जनवरी, 31 जनवरी से 2 फरवरी और 14 से 16 फरवरी तक चलेगी।