Indian Railways News: आज नई दिल्ली-हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन शहरों में होंगे स्टॉपेज

    By Amarish Kumar Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    भारतीय रेलवे आज नई दिल्ली और हावड़ा के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, जंघई, वाराणसी, पंड ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए रेल प्रशासन ने नई दिल्ली-हावड़ा-नई दिल्ली के बीच पूर्ण आरक्षित विशेष ट्रेन (ट्रेन नं. 04462/04461) चलाने का निर्णय लिया है।

    जिसकी समय सारिणी मंगलवार को जारी कर दी गई। यह ट्रेन एक-एक फेरे (कुल दो ट्रिप) ही चलेगी। ट्रेन नं. 04462 नई दिल्ली से 10 दिसंबर 2025 को शाम 6:15 बजे प्रस्थान करेगी और हावड़ा 12 दिसंबर 2025 को रात में 01:30 बजे पहुंचेगी।

    वापसी में ट्रेन नं. 04461 हावड़ा से 12 दिसंबर को रात 1:30 बजे रवाना होकर नई दिल्ली 14 दिसंबर को शाम 6:15 बजे पहुंचेगी।

    दिल्ली से हावड़ा जाते समय यह 11 दिसंबर को सुबह साढ़े छह बजे व हावड़ा से दिल्ली जाते समय 13 दिसंबर को शाम 7.20 बजे प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी।

    यह ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, इटावा, गोविंदपुरी, प्रयागराज, जंघई, वाराणसी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी आन सोन, अनुग्रह नारायण रोड, गया, कोडरमा, परसनाथ, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्द्धमान तथा बंडेल स्टेशनों पर रुकेगी।

    ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें एक फर्स्ट एसी, चार एसी-टू टियर, 12 एसी-थ्री टियर, एक पैंट्री कार और दासे जनरेटर कोच शामिल हैं। सभी सीटें आरक्षित होंगी।