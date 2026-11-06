Special TET Answer Key : विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी, आपत्ति दर्ज करने की तिथि घोषित

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। Special TET Answer Key उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा की उत्तरकुंजी जारी कर दी है। तीन नवंबर को आयोजित लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपने प्रश्नपत्र के मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी का मिलान कर सकेंगे। आयोग ने 5 नवंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तरकुंजी अपलोड कर दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया गया है।

वेबसाइट पर अभ्यर्थी ऐसे देखें उत्तरकुंजी आयोग के अनुसार अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट https://upessc.up.gov.in पर उपलब्ध सूचना के माध्यम से मास्टर सेट की प्रोविजनल उत्तरकुंजी देख सकते हैं। इसके लिए आयोग ने अलग से ऑनलाइन लिंक भी जारी किया है। अभ्यर्थियों को इस लिंक https://upessc.net/nov2026specialtetqc/Login.aspx⁠ पर जाकर अपना अनुक्रमांक और जन्मतिथि दर्ज कर लागिन करना होगा। इसके बाद मास्टर सेट की उत्तरकुंजी के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान किया जा सकेगा।

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पांच नवंबर से शुरू है आयोग ने उत्तरकुंजी में किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर असहमति होने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा दी है। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पांच नवंबर से शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 12 नवंबर की रात 11:59 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। उत्तरकुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। ऑनलाइन लिंक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।