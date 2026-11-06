धनतेरस पर PDA की 6 आवासीय योजनाओं में 25 लोगों ने फ्लैट की रजिस्ट्री कराई, 70 ने बुक किए

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धनतेरस पर आज शुक्रवार को सोने-चांदी और वाहनों की खरीदारी के साथ ही संपत्ति में निवेश को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह दिखा। शुभ मुहूर्त में फ्लैट और भूखंड की रजिस्ट्री कराने के लिए शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

रजिस्ट्री को करीब 10 दिन पहले ही स्लॉट बुक कराया था फ्लैट और भूखंड की रजिस्ट्री कराने के लिए करीब 10 दिन पहले ही लोगों ने स्लॉट बुक करा लिए थे। अभिजीत मुहूर्त में रजिस्ट्री कराने को लेकर लोगों में विशेष उत्साह रहा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की छह आवासीय योजनाओं में धनतेरस पर 25 से अधिक लोगों ने फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई, जबकि 70 लोगों ने नए फ्लैट बुक किए।

खरीदारों को ऑनलाइन आवंटन पत्र भी जारी प्राधिकरण की ओर से खरीदारों को ऑनलाइन आवंटन पत्र भी जारी कर दिए गए। धनतेरस के दिन फ्लैटों की बुकिंग का यह अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा रहा। पीडीए के संपत्ति अधिकारी सूरज पटेल ने बताया कि धनतेरस पर कई लोगों ने फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की इच्छा जताई थी। इसके लिए पहले से स्लाट बुक किए गए थे। शुक्रवार को तय समय पर लोगों ने पहुंचकर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई। उन्होंने बताया कि छह आवासीय योजनाओं के फ्लैटों की बुकिंग में भी तेजी आई है।