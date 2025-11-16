प्रयागराज: एसआईटी ने शहर पश्चिम में अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण को देखा
प्रयागराज में एसआईटी ने शहर पश्चिम में अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण का निरीक्षण किया। टीम ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। बिना अनुमति प्लाटिंग और सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया। एसआईटी ने अवैध निर्माण से बचने की अपील की और अभियान जारी रखने की बात कही।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर पश्चिमी में अवैध प्लाटिंग और सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत स्थानीय विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने की थी। इस पर शासन ने विशेष जांचदल (एसआइटी) का गठन किया था। इसमें आवास आयुक्त डा. बलकार सिंह और आइजी प्रयागराज अजय कुमार मिश्र सहित कई अधिकारी शामिल हैं। एसआइटी ने शनिवार को शहर पश्चिमी क्षेत्र का भ्रमण किया। सरकारी जमीनों पर कब्जा के साथ ही अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्रों को भी देखा। एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र रसूलपुर, मरियाडीह के साथ कान्हा गोशाला के परिक्षेत्र में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जा को विशेष जांच दल ने देखा।
चार घंटे किया निरीक्षण
अवैध प्लाटिंग वाले क्षेत्र भी देखे गए। लगभग चार घंटे के निरीक्षण के दौरान 400 बीघे की अवैध प्लाटिंग तथा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले सामने आए। यह दल अपनी जांच रिपोर्ट जल्द शासन को सौपेगा। भ्रमण के बाद एसआइटी की डीएम के साथ बैठक हुई। इसमें डीएम ने अबतक हुई कार्रवाई का ब्योरा प्रस्तुत किया। कई सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ ही अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की जानकारी दी गई। भ्रमण के दौरान आइजी साथ एडीएम वित्त व राजस्व विनीता सिंह भी मौजूद रहीं।
क्षेत्र में विशेषजांच दल आने की सूचना जैसे ही फैली भू माफिया में खलबली मच गई। स्थानीय स्तर पर जांच दल को जानकारी दी गई कि सरकारी जमीनों पर कई हाउसिंग सोसाइटी केे साथ बड़े पैमाने पर जमीनों पर प्लाटिंग की गई है। शहर पश्चिमी क्षेत्र में लगभग तीन हजार करोड़ की सरकारी जमीनों पर कब्जे कर अवैध प्लाटिंग हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के बाद शासन स्तर से दिए गए निर्देशों पर आगे की कार्रवाई तय होगी। इस संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व का कहना है कि एसआइटी आई थी। क्षेत्र का दौराकर पूरे हालात को जाना गया।
