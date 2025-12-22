Language
    प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए जल्द संचालित होंगी स्लीपर बसें, मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट

    By Amarish Kumar Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:17 PM (IST)

    प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्लीपर बसें जल्द ही शुरू हो सकती हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी गई है, जिसमें इन बसों के संचालन की योजना ...और पढ़ें

    प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए चलेंगी स्लीपर बसें।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लंबी दूरी की यात्रा में आरामदायक सफर की चाहत रखने वाले यात्रियों की मांग अब पूरी होने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए स्लीपर बसें चलाने का फैसला कर लिया है।

    यात्रियों की भारी मांग को देखते हुए परिवहन निगम ने सर्वे कराया, जिसमें 99 प्रतिशत यात्रियों ने स्लीपर बसों की मांग की थी। इस सर्वे का पहला चरण बस अड्डों पर पूरा हो चुका है और रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है।

    सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली के लिए स्लीपर बसों की सर्वाधिक मांग सामने आई है। परिवहन निगम बसें खरीदने के बजाय निजी आपरेटरों से अनुबंध के आधार पर ये बसें चलाएगा। अनुबंधित बसें नए साल से ही सेवा में शामिल हो जाएंगी।

    फिलहाल प्रयागराज से चार निजी बस संचालक नई दिल्ली के लिए स्लीपर बसें चला रहे हैं, जिनमें सामान्य दिनों में करीब 200 यात्री सफर करते हैं। ये बसें कानपुर, लखनऊ, आगरा एक्सप्रेस वे और आगरा-नोएडा एक्सप्रेस वे के रास्ते चलती हैं।

    क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार ने बताया, “यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए अनुबंध प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जल्द ही नई दिल्ली के लिए आरामदायक स्लीपर बसें उपलब्ध होंगी। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और सरकारी बसों की संख्या बढ़ने से प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी।”

    यह कदम प्रयागराज के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा, खासकर त्योहारी सीजन और नए साल के दौरान। स्लीपर बसों की शुरूआत से लंबी दूरी की यात्रा अब और अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।