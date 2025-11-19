SIR Campaign : प्रयागराज के करेली क्षेत्र में गणना पत्रक जमा करने से इन्कार, बीएलओ से किया दुर्व्यवहार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में कुछ इलाकों में मतदाताओं ने गणना प्रपत्र प्राप्त कर लिया है मगर जमा करने से इन्कार कर रहे हैं। यह स्थिति शहर में ज्यादा है। खासतौर पर करेली, अटाला, खुल्दाबाद, अतरसुइया, काला डांडा, नखास कोहना इलाके में ज्यादातर मतदाताओं ने गणना पत्रक जमा करने से इन्कार कर दिया है।

बीएलओ से कुछ लोगों ने किया दुर्व्यवहार करेली में तो दो बीएलओ से कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार भी किया है, जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के पहुंचने पर मामला शांत हो सका। मम्फोर्डगंज, बेली व सलोरी में तो काफी संख्या में मतदाताओं ने दो अथवा तीन दिसंबर तक पत्रक जमा करने को बोल रहे हैं।

20 हजार 696 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज जनपद में मंगलवार तक कुल 97 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण हो चुका है। वितरण के साथ ही 15 नवंबर से प्रपत्रों को जमा कराने का कार्य भी बीएलओ द्वारा शुरू कराया गया है। मंगलवार देर शाम तक 20 हजार 696 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज हो गए।

प्रपत्र जमा न करने की वजह नहीं बताई सोमवार और मंगलवार को करेली व अटाला क्षेत्र में प्रपत्र न जमा करने पर बीएलओ ने इसे अनिवार्य बताया तो लोगों ने उनसे अभद्रता की। इसकी सूचना मिलने पर सुपरवाइजर तथा नायब तहसीलदार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों को समझाया गया। हालांकि उन लोगों ने पत्रक नहीं जमा किया। प्रपत्रों को जमा न करने की इन लोगों ने कोई वजह भी नहीं बताया।

बीएलओ को दिक्कत हो सकती है शहर उत्तरी क्षेत्र में मतदाता दिसंबर माह में दो-तीन तारीख तक प्रपत्र जमा करने को कहा, जिससे बीएलओ को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक बीएलओ को 1200 पत्रकों को जमा करना है और फिर उसका डिजिटाइज भी करना है।

एसआइआर अभियान की अंतिम तिथि 4 दिसंबर एसआइआर अभियान की अंतिम तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा चार दिसंबर ही निर्धारित की गई है। ऐसे में यदि अधिकतर लोग दो अथवा तीन दिसंबर को पत्रक जमा करेंगे तो एक ही बीएलओ द्वारा डिजिटाइज करना मुश्किल होगा।