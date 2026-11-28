जागरण संवाददाता, प्रयागराज। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती ब्रह्मलीन (निधन) हो गए हैं। इससे अखाड़ों में शोक व्याप्त है। महानिर्वाणी, जूना, अटल, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, निर्मल अखाड़ा के संतों ने स्वामी विशोकानंद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की।

गोविंद मठ काशी की आचार्य परंपरा के छठें संत थे महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव श्रीमहांत यमुना पुरी ने बताया कि स्वामी विशोकानंद को 24 मार्च 2014 में काशी में आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। अखाड़े के पंचों ने विधि विधान से उनका पट्टाभिषेक किया था। वह गोविंद मठ काशी की आचार्य परंपरा के छठें संत थे।

सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया आचार्य महामंडलेश्वर रहते हुए उन्होंने अखाड़े का वैभव बढ़ाने तथा सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया, उनकी विद्वता और सादगी अद्वितीय थी। बीते कुछ दिनों से नई दिल्ली में स्वामी विशोकानंद यज्ञ करा रहे थे। वहीं हार्ट अटैक पड़ने से ब्रह्मलीन हो गए। इस सूचना के बाद महानिर्वाणी अखाड़े में 16 दिनों के लिए शोक घोषित किया गया है।

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष व अन्य ने शोक व्यक्त किया स्वामी विशोकानंद को राजस्थान के बीकानेर स्थित राजगुरु मठ में रविवार को समाधि दी जाएगी। इस दौरान अखाड़े के पंच परमेश्वर उपस्थित रहेंगे। अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहांत रवींद्र पुरी, श्रीमहांत मनोज गिरि, श्रीमहांत मृत्युंजय भारती, श्रीमहांत बंसी पुरी, श्रीमहांत विनोद गिरि सहित समस्त महामंडलेश्वर ने शोक व्यक्त किया।

अखाड़ा में तीन दिन का शोक घोषित जूना अखाड़ा के मुख्य संरक्षक व अखाड़ा परिषद के महामंत्री महांत हरि गिरि की अध्यक्षता में शोक सभा हुई। अखाड़ा में तीन दिन का शोक घोषित किया गया है। श्रीमहांत हरि गिरि ने कहा कि स्वामी विशोकानंद का धर्महित में त्याग और समर्पण अद्वितीय है। विपरीत परिस्थिति में उन्होंने मतांतरण रोकने, वैदिक शिक्षा के प्रचार-प्रसार में अतुलनीय योगदान दिया था। श्रीमहांत प्रेम गिरि, श्रीमहांत नारायण गिरि ने शोक व्यक्त किया।