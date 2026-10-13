श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह विवाद की सुनवाई मंगलवार इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकल कोर्ट में हुई। कोर्ट ने कुछ आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया, जबकि कुछ पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया है।

वाद क्रमांक एक से सात तक में आई अर्जियां सुनीं गईं। समयाभाव के कारण कुछ मामलों में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली तारीख 20 नवंबर तय की गई है। विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है। अभी आर्डर अपलोड नहीं हो सका है।