Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूल में 10वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मामा ने लगाया करंट लगाकर जान से मारने का आरोप

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    प्रयागराज के एक स्कूल में दसवीं के छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक के मामा ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छात्र को करंट लगाकर मारा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज मुंडेरा स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में गुरुवार को 10वीं के छात्र शिवम यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इससे छात्रों और शिक्षकों में खलबली मच गई। शिवम के मामा ने स्कूल के भीतर करंट देकर जान से मारने का आरोप लगाया है, जबकि पिता ने घटना के लिए स्कूल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में मातम छाया हुआ। धूमनगंज पुलिस सीसीटीवी के माध्यम से घटना की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत का कारण साफ होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया गया है कि कौशांबी के बारा निवासी अमर सिंह यादव किसान हैं। उनका 14 वर्षीय बेटा इकलौता शिवम इंडियन पब्लिक स्कूल में हाईस्कूल का छात्र था। वह धूमनगंज थाना क्षेत्र के भोला का पुरवा मुहल्ले में मां सरला, बहन प्रिया के साथ रहता था। पिता के अनुसार, गुरुवार सुबह आठ बजे उनका बेटा स्कूल पहुंचा। स्पोर्ट्स डे होने के कारण उन्होंने 11 बजे स्कूल जाकर बेटे को ड्रेस दिया। उस दौरान बेटे से बात भी हुई थी।

    दोस्त ने फोन करके बताया

    कुछ देर बाद उसके दोस्त सत्यम उपाध्याय ने फोन करके बताया कि शिवम को चोट लगी है और बेहोश पड़ा है। इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल ने कोई जानकारी नहीं दी। जब वह भागकर स्कूल पहुंचे तो पता चला कि शिवम को अस्पताल ले जाया गया है। नारायण स्वरूप अस्पताल पहुंचे तो देखा कि प्रिंसिपल और चार बच्चे शिवम को मृत अवस्था में एंबुलेंस में लिटाए हुए थे। बेहोश बताकर दूसरे निजी अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां से स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल। डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इससे पूरा परिवार गम और गुस्से में डूब गया।

    पुलिस को दी गई तहरीर में पिता अमर सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने जान बूझकर जनरेटर बंद करने के लिए भेजा था। इसकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल की बनती है और उन्होंने जान बूझकर घटना कारित की। वहीं, मामा मुकेश का आरोप है कि शिवम के हाथ-पैर में करंट लगने के निशान मिले हैं। शिवम को करंट देकर जान से मारा गया है। इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश उपााध्याय ने स्कूल पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो बंद मिला। घटना के संबंध में स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोगों को कई बार काल किया गया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया।

    स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता थी। इसी दौरान छात्र की हालत बिगड़ी और फिर डाक्टरों ने मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण साफ होगा। तहरीर मिली है। घटना की जांच की जा रही है। -अजेंद्र यादव, एसीपी धूमनगंज