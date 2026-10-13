RRB NTPC Recruitment 2026 : ग्रेजुएट स्तर की सीबीटी-1 परीक्षा दिसंबर में, 3548 पदों पर होगी भर्ती

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। RRB NTPC Recruitment 2026 रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (एनटीपीसी) स्नातक स्तर (2026) की प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-1) का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना (CEN No. 06/2026) के अनुसार, परीक्षा दिसंबर 2026 के चौथे सप्ताह में आयोजित होना प्रस्तावित है। बोर्ड ने अग्रिम सूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि विस्तृत परीक्षा तिथियों का ऐलान जल्द ही अलग से किया जाएगा, ताकि परीक्षार्थी समय रहते अपनी यात्रा और अध्ययन की कार्ययोजना बना सकें।

कुल 3548 पद, प्रयागराज में 265 पदों पर अवसर राष्ट्रव्यापी भर्ती अभियान के तहत देश भर में कुल 3,548 रिक्त पद भरे जाएंगे। इसमें आरआरबी प्रयागराज के अंतर्गत कुल 265 पद शामिल हैं। प्रयागराज जोन में पदों का विवरण इस प्रकार है।