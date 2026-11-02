RRB NTPC Bharti : सीबीटी-2 परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी, प्रयागराज से 244 अभ्यर्थी टॉइपिंग टेस्ट के लिए सफल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। RRB NTPC Bharti रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी), प्रयागराज ने नान-टेक्निकल पापुलर कैटेगरीज (एनटीपीसी-पूर्व स्नातक) भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण यानी सीबीटी-2 का स्कोर कार्ड और कट-ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अगले चरण के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट (सीबीटीएसटी) की तारीख भी तय कर दी गई है।

244 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चुने गए आरआरबी प्रयागराज के अनुसार, 17 सितंबर 2026 को आयोजित हुई दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2) के आधार पर कुल 244 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अब रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना व्यक्तिगत स्कोर कार्ड और प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यह सुविधा 31 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है।

किस वर्ग का कितना रहा कट-ऑफ? बोर्ड ने 100 अंकों के आधार पर श्रेणीवार कट-ऑफ अंक तय किए हैं। - अनारक्षित (General) वर्ग: 87.53623

- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 87.24638

- अनुसूचित जाति (SC): 83.18841

- भूतपूर्व सैनिक वर्ग: 65.50724 27 नवंबर को होगा टाइपिंग टेस्ट सीबीटी-2 में सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले अपना एग्जाम सिटी स्लिप (परीक्षा शहर की जानकारी) देख सकेंगे। वहीं, परीक्षा से चार दिन पहले बोर्ड की वेबसाइट से आधिकारिक ई-कॉल लेटर (एडमिट कार्ड) डाउनलोड किया जा सकेगा।