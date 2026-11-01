रेलकर्मियों व पेंशनर्स को बड़ी राहत: राजधानी-शताब्दी व दुरंतो में उच्च श्रेणी यात्रा कर सकेंगे, सिर्फ किराया अंतर चुकाना होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। लाखों रेलकर्मी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। अब रेलवे पासधारक राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में भी किराये का अंतर चुकाकर अपनी तय पात्रता से ऊपर की श्रेणी (हायर क्लास) में सफर कर सकेंगे।

पहले मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में तो पासधारक अंतर राशि देकर उच्च श्रेणी में यात्रा कर सकते थे, लेकिन राजधानी, शताब्दी व दुरंतो जैसी ट्रेनों में यह व्यवस्था नहीं थी। इसके चलते कर्मचारी और पेंशनर्स सीट खाली होने के बावजूद सिर्फ अपनी पात्रता वाली श्रेणी में ही सफर करने को बाध्य थे। अब प्रिविलेज पास, पोस्ट रिटायरमेंट कांप्लमेंट्री पासऔर विडो पास धारक अंतर किराया भरकर प्रीमियम ट्रेनों में भी ऊंची श्रेणी में सीट ले सकेंगे।

उदाहरण के तौर पर, प्रयागराज एक्सप्रेस में प्रयागराज दिल्ली के लिए थर्ड एसी का किराया 1,045 रुपये है और सेकेंड एसी का किराया 1,455 रुपये है, तो थर्ड एसी पासधारक कर्मचारी को दोनों श्रेणियों के अंतर के रूप में केवल 410 रुपये का भुगतान करना होगा।