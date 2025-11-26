सड़क दुर्घटना में युवक की मौत, दो गंभीर घायल; एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे तीनों

संवाद सूत्र, कोहड़ार। मेजा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कोहड़ार पुलिस चौकी अंतर्गत कोरांव रोड पर डाबर पुलिया के पास रात करीब 12 बजे हुआ। तीनों युवक एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई।

स्थानीय लोगों की सूचना पर कोहड़ार चौकी प्रभारी अनुज राय मौके पर पहुंचे। उन्होंने गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। कोरांव थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरो स्थित खिलाड़ी का पूरा निवासी 40 वर्षीय राजेश आदिवासी पुत्र हरिदास राजेश मदरहा गांव में अपनी रिश्तेदारी में गए थे।

रात में वह मदरहा निवासी पवन आदिवासी पुत्र सरजू और मौजी लाल के साथ अपने घर सिकरो लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह दुर्घटना हो गई। पुलिस ने स्वजनों को घटना की सूचना दी। स्वजनों के पहुंचने के बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए एसआरएन अस्पताल प्रयागराज भेज दिया गया।