माघ मेला में सुगम परिवहन के लिए रैपीडो बाइक रजिस्ट्रेशन शुरू, इविवि में भी लगा कैंप

संवाद सूत्र, नैनी। परिवहन विभाग के तत्वावधान में डीटीआइ प्रांगण, नैनी में रैपिडो बाइक के प्रथम रजिस्ट्रेशन कैंप का उद्घाटन मंगलवार को मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने किया। कैंप का मुख्य उद्देश्य माघ मेला के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम एवं अनुशासित परिवहन सुविधा उपलब्ध करने के लिए रैपिडो प्लेटफॉर्म पर युवाओं का पंजीकरण कराना था, जो मेला अवधि में रैपिडो द्वारा निर्धारित दरों पर श्रद्धालुओं को बाइक सेवा प्रदान कर सकेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अवसर पर प्रतिभागियों एवं अतिथियों को मंडलायुक्त ने सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई तथा इसे युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा कि बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान ऐसे नवाचार यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनने में भी सहायता करते हैं।

पहले दिन इस कैंप के माध्यम से लगभग 125 रजिस्ट्रेशन हुए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी रैपिडो कंपनी द्वारा एक और कैंप लगाया गया था जिसमें आज पहले दिन लगभग 75 रजिस्ट्रेशन हुए। मेला के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवागमन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेला प्रशासन दोपहिया संचालकों के माध्यम से यातायात को सुगम बनाने का प्रयास कर रहा है।

इससे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं को त्वरित और सुविधाजनक आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा मेला क्षेत्र में यातायात दबाव को कम करने में सहायता मिलेगी। कार्यक्रम में परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी मनीष वर्मा, मेलाधिकारी ऋषिराज तथा नगर आयुक्त शीलम साईं तेजा ने प्रतिभाग किया।