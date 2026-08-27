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रक्षाबंधन: किस रंग की राखी बांधना शुभ होगा, किस दिशा में भाई को बैठाएं? बता रहे प्रयागराज के ज्योतिषाचार्य

By Sharad Dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Thu, 27 Aug 2026 04:47 PM (IST)

रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसमें चंद्रग्रहण या भद्रा का कोई प्रभाव नहीं होगा। बुधादित्य योग और शतभिषा नक्षत्र ...और पढ़ें

रक्षाबंधन को लेकर प्रयागराज के ज्योतिषियों ने आवश्यक जानकारी दी है।

रक्षाबंधन को लेकर प्रयागराज के ज्योतिषियों ने आवश्यक जानकारी दी है।

HighLights

  1. 28 अगस्त को दिनभर है राखी बांधने का योग

  2. इस दिन चंद्रग्रहण और भद्रा का नहीं है कोई प्रभाव

  3. बुधादित्य योग में राखी बांधना पुण्यकारी लाभ देगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सावन की पूर्णिमा तिथि पर भाई-बहन के आत्मीय स्नेह और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन कल 28 अगस्त को मनाया जाएगा। भाई की कलाई पर रक्षासूत्र यानी राखी बांधकर बहनें उनकी सुख-समृद्धि की कामना करेंगी। वहीं बहन को उपहार देकर भाई उनकी रक्षा का वचन देंगे। रक्षाबंधन पर बुधादित्य का अद्भुत संयोग है। चंद्रग्रहण व भद्रा का प्रभाव नहीं रहेगा।

कल दिन भर पूर्णिमा का प्रभाव : आचार्य देवेंद्र 

ज्योतिर्विद आचार्य देवेंद्र प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा 27 अगस्त की सुबह 8.32 बजे लग चुकी है, जो 28 अगस्त की सुबह 9.19 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के कारण पूर्णिमा का प्रभाव 28 अगस्त को दिनभर माना जाएगा। सूर्य व बुध का सिंह राशि में संचरण होने से बुधादित्य योग और शतभिषा नक्षत्र होना पुण्यकारी है।

चंद्रग्रहण का भारत में प्रभाव नहीं 

उन्होंने बताया कि चंद्रग्रहण 28 अगस्त की सुबह 8.04 बजे से शुरू होकर दिन में 11.22 बजे समाप्त होगा। इसका प्रभाव भारत में नहीं रहेगा। चंद्रग्रहण यूक्रेन, तुर्की, सउदी अरब, यमन, रूस के पश्चिमी भाग, हिंद महासागर, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका के पूर्वी भाग में दिखेगा। भारत में चंद्रग्रहण न दिखने के कारण उसका सूतक नहीं माना जाएगा। 

पीले या लाल रंग की बांधनी चाहिए राखी

पाराशर ज्योतिष संस्थान के निदेशक आचार्य विद्याकांत पांडेय के अनुसार भाई को पीले अथवा लाल रंग की राखी बांधना शुभ होता है। भाई को पूरब की ओर मुख करक बैठाना चाहिए। राखी बांधने के साथ रोली-अक्षत का तिलक लगाकर आरती करके मिठाई खिलानी चाहिए।

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