प्रयागराज में Ganga-Yamuna का फिर बढ़ने लगा जलस्तर, चार घंटे में गंगा 4 सेमी और यमुना का पानी 2 सेमी बढ़ा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने प्रयागराज के लोगों को एक बार फिर परेशान करने वाली है। इसका कारण है गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ना। 26 अगस्त की शाम से दोनों नदियों का पानी बढ़ने लगा है।

मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों तथा राजस्थान की चंबल नदी का पानी यमुना में आ रहा है। माताटीला बांध से भी यमुना में पानी छोड़ा रहा है। इससे ही यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई वर्षा से गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा में कानपुर बैराज तथा नरौरा बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर दिखाई देने लगा है।

पिछले हफ्ते आठ दिन तक दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज में बाढ़ का पानी गांवों और शहर के निचले इलाकों में घुसने लगा था। इसके बाद पानी कम हुआ। तीन दिनों में लगभग पौने दो मीटर जलस्तर कम हो गया था। वहीं 26 अगस्त की शाम से गंगा-यमुना का पानी फिर बढ़ने लगा।