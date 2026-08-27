रेलवे स्टेशनों के लिफ्ट और एस्केलेटर में सेंसर भांपेंगे चिंगारी, खुद बुझ जाएगी आग; सुरक्षित रहेंगे रेलयात्री
प्रयागराज मंडल के रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर में अब एयरोसोल आधारित अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली स्थापित की ...और पढ़ें
HighLights
बिना मानवीय मदद के चंद सेकंड में रासायनिक श्रृंखला तोड़कर शार्ट सर्किट व आग की बुझाएगा लपटें
प्रयागराज मंडल के 62 लिफ्ट और 33 एस्केलेटर को इस अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर दिया गया है
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट या एस्केलेटर में अगर अचानक कोई चिंगारी भड़की या शार्ट सर्किट हुआ, तो बिना किसी मानवीय मदद के आग अपने आप पलक झपकते ही बुझ जाएगी। यह होगा एक अनूठी तकनीक एयरोसोल आधारित अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली से। इस प्रणाली से प्रयागराज मंडल के 62 लिफ्ट और 33 एस्केलेटर लैस हो गए हैं।
स्मार्ट सेंसर और आटोमैटिक जनरेटर पर आधारित यह तकनीक आग के शुरुआती खतरे को भांपते ही मिली सेकेंड में खुद सक्रिय हो जाती है। इससे किसी बड़े हादसे या भगदड़ की स्थिति पैदा नहीं होगी। यात्रियों की सुरक्षा हो सकेगी।
वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (सामान्य) अखिलेश कुमार बताते हैं कि पारंपरिक अग्निशमन प्रणालियों में पानी या केमिकल फोम का इस्तेमाल होता है, जिससे इलेक्ट्रानिक पैनल और मोटरें भीगकर पूरी तरह खराब हो जाती हैं और लिफ्ट हफ्तों तक बंद रहती है। जबकि, एयरोसोल तकनीक गैर-संक्षारक और पर्यावरण-अनुकूल है।
यह संवेदनशील वायरिंग और इलेक्ट्रानिक सर्किट को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचाती। आग बुझने के बाद नगण्य अवशेष बचते हैं, जिससे हल्की सफाई के तुरंत बाद लिफ्ट व एस्केलेटर को बिना देरी के दोबारा चालू किया जा सकता है। मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य स्टेशनों पर भी लगाया जा रहा है।
कैसे काम करता है यह सिस्टम?
सेंसर जैसे ही तापमान में अचानक वृद्धि, धुआं या चिंगारी के संकेत पाता है, मिलीसेकंड में एयरोसोल जनरेटर को चालू कर देता है। जनरेटर से अति-सूक्ष्म ठोस कण आग की रासायनिक श्रृंखला (चेन रिएक्शन) को तुरंत तोड़ देते हैं, जिससे आक्सीजन खत्म किए बिना आग स्वतः शांत हो जाती है।
यह भी पढ़ें- प्रयागराज में Ganga-Yamuna का फिर बढ़ने लगा जलस्तर, चार घंटे में गंगा 4 सेमी और यमुना का पानी 2 सेमी बढ़ा
यह भी पढ़ें- संगम नगरी में गोबर और गीले कूड़े से बनेगी बिजली, झूंसी और फाफामऊ में लगेगा बायो गैस प्लांट