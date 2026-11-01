प्रयागराज में राजेश यादव के गड़े धन का राज गहराया, म्यूचुअल फंड, शेयर और जमीन में लाखों का निवेश

राजेंद्र यादव, प्रयागराज। नवाबगंज के बरईपुर रामनगर निवासी राजेश यादव उर्फ बबलू के घर में जमीन में गड़े तीन ड्रमों और बक्सों में मिले करोड़ों रुपये के मामले में नई-नई बातें सामने आ रही हैं। अभी तक कार, जमीन, ट्रैक्टर, पिकअप, आभूषण खरीदने की बात ही प्रकाश में आई थी, लेकिन अब उसके द्वारा म्यूचुअल फंड, शेयर और एलआइसी में लाखों रुपये निवेश किए जाने की जानकारी अफसरों को मिली है।

इसके लिए उससे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा प्रयागराज-लखनऊ राजमार्ग पर प्रतापगढ़ जिले में महंगे दाम पर जमीन खरीदने की बात भी जांच एजेंसियों को पता चली है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। नवाबगंज के बरईपुर रामनगर निवासी राजेश यादव उर्फ बबलू के घर से बुधवार देर शाम पुलिस ने जमीन में गड़े तीन नीले ड्रम में भरे करोड़ों रुपये बरामद किए थे। इसकी जानकारी आयकर विभाग को मिली तो गुरुवार देर शाम वह यहां पहुंची। शुक्रवार सुबह आयकर विभाग की टीम ने राजेश यादव के घर की खोदाई पुन: शुरू कराई, जो शनिवार को भी जारी रही। इस दौरान ताला बंद चार बक्से मिलने का भी शोर मचता रहा, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई।

अधिकारियों को घर से संपत्ति से जुड़े काफी दस्तावेज मिले, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। इसमें प्रयागराज जिले में दादनपुर, मुबारकपुर, मेंडारा, शांतिपुरम व फाफामऊ समेत अन्य जगहों जमीन खरीदी है। गांव स्थित बाजार में मार्केट बनवाने के लिए उसने जमीन खरीदी।