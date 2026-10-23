इस म्यूचुअल फंड ने बिखेरा जलवा! 6 साल में दिया 20% से ज्यादा रिटर्न, ₹1 लाख लगाए होते तो कितने हो गए होते? 

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। म्यूचुअल फंड में निवेश (Investment in Mutual Fund) करने वालों के लिए पिछले कुछ साल काफी शानदार रहे। बाजार में कई ऐसी स्कीम्स हैं, जिन्होंने निवेशकों के पैसों को कई गुना बढ़ा दिया। आज एक ऐसी ही पॉपुलर स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसने लगभग 6 सालों में 20 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर किसी ने इस फंड में ₹1 लाख लगाए होते तो आज कितने बन गए होते।

क्या है इस फंड का नाम? इस खास फंड का नाम है Kotak Pioneer Fund। इस फंड की शुरुआत अक्टूबर 2019 में हुई थी। तब से लेकर अब तक इसने 20.97% का शानदार सीएजीआर (CAGR) रिटर्न दिया है। इस दौरान इसके बेंचमार्क का रिटर्न 16.53% रहा है। वहीं अगर 5 साल की बात करें तो 5 सालों में इस फंड ने 13.31% CAGR दिया और 3 साल में इसने 18.84% CAGR रिटर्न दिया। साथ ही 30 सितंबर 2026 तक इस फंड का कुल एसेट ₹4200 करोड़ के पार पहुंच चुका है।

कैलकुलेशन से समझें: निवेश की रकम: ₹100000

निवेश की साल: 6 years

कुल रिटर्न रेट: 20.97%

कुल फंड जमा: ₹3,13,376 कैलकुलेशन से साफ है कि अगर किसी ने 6 साल पहले इसमें सिर्फ ₹1 लाख लगाए होते तो आज उनकी कीमत ₹3 लाख से भी ज्यादा का होती। हालांकि म्यूचुअल फंड में निवेश कभी फिक्स नहीं होते हैं, ये बाजार की चाल के हिसाब से बदलते रहते हैं।