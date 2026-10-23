JP Power को खरीदने वाली Adani Power के धमाकेदारी तिमाही नतीजे, मुनाफा 134% बढ़कर हुआ 6919 करोड़ रुपये

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Adani Power Q2 Results: भारत की दिग्गज पावर कंपनी अदाणी पावर ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। दूसरी तिमाही में इसके मुनाफे में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। JP Power को खरीदने वाली अदाणी पावर ने दूसरी तिमाही में 6919 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया। सालाना आधार पर इसमें 134% देखी गई। एक साल पहले इसी तिमाही में अदाणी पावर का मुनाफा 2953 करोड़ रुपये था।

अदाणी पावर के मुनाफे में यह भारी उछाल, इस तिमाही के दौरान मिले ₹459 करोड़ के 'डेफर्ड टैक्स क्रेडिट' (स्थगित कर क्रेडिट) की वजह से आया है। अदाणी पावर के रेवेन्यू में भी आया उछाल सितंबर तिमाही के अंत में, कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 45% बढ़कर ₹19439 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में ₹13,457 करोड़ था। अदाणी पावर का EBITDA मार्जिन 38.2% से 410 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 42.34% हो गया है।