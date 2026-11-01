तीन ड्रमों में छिपाकर रखे थे 3.20 करोड़, म्यूचुअल फंड और शेयर में भी किया लाखों का इन्वेस्टमेंट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जमीन में गड़े तीन नीले ड्रमों से मिले रुपयों की गिनती अखिरकार आयकर विभाग ने शनिवार को पूरी कर ली। इसमें तीन करोड़ 20 लाख 93 हजार रुपये छिपाकर रखे गए थे। बरामद रकम को सील कर दिया गया है। जांच में राजेश यादव उर्फ बबलू और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर म्यूचुअल फंड, शेयर और एलआइसी में लाखों रुपये निवेश करने की जानकारी भी सामने आई है। प्रयागराज और प्रतापगढ़ में महंगी जमीन खरीदने के दस्तावेज भी मिले हैं।

आयकर विभाग की टीम मकान में अभी और नकदी व आभूषण दबे होने की आशंका में खोदाई करा रही है।28 अक्टूबर की देर शाम पुलिस ने रामनगर गांव में राजेश यादव के मकान में जमीन के नीचे दबे तीन नीले ड्रम बरामद किए थे। इनमें 500-500 रुपये के नोटों के बंडल भरे हुए थे।

इसकी जानकारी मिलने पर आयकर विभाग की छह सदस्यीय टीम सहायक निदेशक अभय कुमार सोनकर के नेतृत्व में जांच के लिए पहुंची। बाद में आठ और अधिकारी बुलाए गए। वाराणसी से भी दो अधिकारी जांच में शामिल हुए। मशीनों की मदद से शनिवार को नोटों की गिनती पूरी हुई। अधिकारियों को संपत्तियों से जुड़े कई दस्तावेज भी मिले हैं। इनमें प्रयागराज के विभिन्न क्षेत्रों में जमीन खरीदने के कागजात शामिल हैं।