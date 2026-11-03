रेलवे के स्टेनोग्राफरों को उच्चतर वेतनमान का रास्ता साफ: बिना पदोन्नति 5 साल की सेवा पर ही मिलेगा 4200 का ग्रेड-पे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे ने आशुलिपिकों (स्टेनोग्राफर) को बड़ी राहत देते हुए उच्चतर वेतनमान का रास्ता साफ कर दिया है। रेलवे बोर्ड सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर्स सर्विस (आरबीएसएसएस) कैडर के स्टेनोग्राफर ग्रेड 'डी' कर्मियों के लिए नान फंक्शनल सेलेक्शन ग्रेड (एनएफएसजी) लागू कर दिया।

लंबी पदोन्नति प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता था अब स्टेनोग्राफरों को सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल छह यानी 4200 रुपये ग्रेड पे का वित्तीय लाभ मिलेगा। यह व्यवस्था नौ अक्टूबर 2026 से प्रभावी की गई है। पहले सीधी भर्ती से आने वाले आशुलिपिक 2400 रुपये ग्रेड पे (लेवल-चार) पर कार्य करते थे और 4200 ग्रेड पे पाने के लिए उन्हें लंबी पदोन्नति प्रक्रिया का इंतजार करना पड़ता था। नए निर्णय से पदोन्नति के बिना भी समयबद्ध रूप से उच्चतर वेतनमान मिल सकेगा।