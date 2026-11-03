प्रयागराज एयरपोर्ट पर हवाई यात्रा का दायरा सिमटा, 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा उड़ानों का संचालन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी से हवाई यात्रा का दायरा सिमटने लगा है। प्रयागराज एयरपोर्ट पर उड़ानों और यात्रियों का आंकड़ा सात वर्ष पहले शुरू हुई नागरिक सेवाओं के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है।

विंटर शेड्यूल में भी उड़ानों में बढ़ोतरी नहीं

अक्टूबर माह में कुल 252 उड़ानों (आगमन व प्रस्थान) के जरिए केवल 37,616 लोगों ने सफर तय किया। वर्ष 2019 में टर्मिनल की शुरुआत के बाद किसी एक महीने में यह परिचालन का सबसे कमजोर रिकार्ड है। विंटर शेड्यूल लागू होने पर भी उड़ानों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जिससे महानगरों से सीधे जुड़ाव पर प्रतिकूल असर पड़ा है।