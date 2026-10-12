राज्य सभा सदस्य निर्वाचित होने पर राधाकांत ओझा का इलाहाबाद HCBA में स्वागत, हाई कोर्ट बार के अध्यक्ष रह चुके हैं

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद (एचसीबीए) के नए पदाधिकारी कक्ष में सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा का राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर भव्य स्वागत किया गया। राधाकांत एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं।

एल्डर्स कमेटी 2026-27 के चेयरमैन वीके सिंह, सदस्य वीपी श्रीवास्तव, सीएल पाण्डेय, ओपी सिंह, वीके उपाध्याय, मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी व चुनाव अधिकारीगण वशिष्ठ तिवारी, राज कुमार शुक्ला, लक्ष्मी कांत मिश्र, अनुभव शुक्ला के साथ-साथ एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष डा. सीपी उपाध्याय व महासचिव संतोष कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से माल्यार्पण कर अभिनंदन किया।

नव-निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि आरके ओझा को उच्च सदन में भेजा जाना हाई कोर्ट बार के लिए गौरव का विषय है। पूर्ण विश्वास है कि वह देश के उच्च सदन में भी आम जनमानस की समस्याओं का निराकरण करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।