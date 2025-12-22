अब QR code स्कैन कर जान सकेंगे अपनी प्रॉपर्टी की कीमत और बैनामा प्रक्रिया, सर्किल रेट लागू करने के बाद जारी होंगे दो क्यूआर कोड

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जनपद में पिछले हफ्ते लागू किए गए नए सर्किल रेट में काफी बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण पांच से 40 प्रतिशत तक सर्किल रेट की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही कई तरह की विसंगतियां भी दूर की गई हैं। शहर के पास, थोड़ा, ज्यादा दूर के गांवों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य मार्ग, जिला मार्ग, संपर्क मार्ग की श्रेणी अलग कर दी गई है।

इसके साथ विशेष सुविधा भी दी गई है, जिसके तहत क्यूआर कोड स्कैन कर अपनी संपत्ति की कीमत से लेकर पूरे बैनामे की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। इसके साथ ही स्टांप, निबंधन विभाग का विरण, अफसरों के नंबर, स्टांप व अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रजिस्ट्री कैसे कराएं, क्या लाभ मिल सकता है इसको भी जान सकेंगे। निबंधन विभाग इसी महीने दोनों क्यूआर कोड जारी कर देगा।

तैयार किए गए दो क्यूआर कोड दो क्यूआर कोड तैयार किए गए हैं। एक कोड के जरिए स्टांप एवं निबंधन विभाग का विवरण, अफसरों के फोन नंबर, स्टांप के बारे में, अधिनियम समेत अन्य जानकारी आम जन ले सकेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शहर के 68 मार्गों, जनपद से होकर गुजरने वाले नौ राजमार्गों, दो राज्य मार्गों, ग्रामीण क्षेत्र के 158 संपर्क मार्गों की संपत्तियों का सर्किल रेट निर्धारित कर दिया गया है, जिससे संपत्ति की कीमत की जानकारी मिल जाएगी।

दुकान, फ्लैट का सर्किल रेट उस मार्ग के हिसाब से पता चल जाएगा। कृषि भूमि व बाग के रेट भी सड़क के हिसाब से मिल जाएंगे। इसी क्यूआर से यह भी पता चल जाएगा कि रजिस्ट्री कैसे कराएं और क्या लाभ मिल सकता है। दूसरे कोड को स्कैन करने पर डीआइजी व एआइजी स्टांप के कार्यालय के साथ ही उप निबंधक दफ्तर का पता व मैप शो करता है। एआइजी स्टांप राकेश चंद्रा ने बताया कि दोनों क्यूआर आमजन की सहूलियत के लिए तैयार किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही जारी किया जाएगा।

जैसी सड़कें, वैसी कीमत निबंधन विभाग ने सड़कों के आसपास के क्षेत्र का भी सर्किल रेट इस बार निर्धारित किया है। उदाहरण के तौर पर शहर के महात्मा गांधी मार्ग व सरदार पटेल मार्ग की संपत्ति सबसे महंगी हैं। लालबहादुर शास्त्री मार्ग, नवाब यूसुफ रोड, क्लाइव रोड, काल्विन रोड, कमला नेहरू रोड, पन्ना लाल रोड, सरोजनी नायडू मार्ग, जीटी रोड (कोठापार्चा-फोर्ट रोड), जीटीरोड (सुलाकी चौराहा से कोठापार्चा), जीटी रोड (चौक से लूकरगंज), लाउदर रोड, अमरनाथ झा मार्ग, ताशकंद मार्ग, थार्नहिल रोड, सरकुलर रोड, हेस्टिंग्स रोड, स्टेनली रोड, ड्रमंड रोड व दयानंद मार्ग की संपत्तियों के अलग सर्किल रेट हैं।