प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला, काट डाली जीभ

संवाद सूत्र, जागरण प्रयागराज। मेजा क्षेत्र के जवनिया चौकी के कुंवरपट्टी गांव स्थित गोशाला में गोवंश देखने गए एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। उसकी जीभ भी काट डाली।

अस्पताल में युवक की हालत नाज़ुक बनी हुई है। पीड़ित के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

कुंवरपट्टी गांव के राम मुनेर मिश्रा ने सोमवार को मेजा पुलिस को तहरीर देकर बताया कि भाई जीवनराम उर्फ रमा रविवार रात को गोवंशों को देखने गोशाला गया था, जहां अज्ञात बदमाशों ने हमला कर घायल करने के साथ उसकी जीभ भी काट डाली।