प्रयागराज में ठांय-ठांय... गोली लगने से एक युवक घायल; इलाज में देरी को लेकर आक्रोशित घरवालों का अस्पताल में हंगामा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात बाइक सवार हमलावरों ने शिवम चौधरी को गोली मार दी। गोली उसके पेट में बाईं ओर लगी। स्वजन उसे काल्विन अस्पताल ले गए। जहां इलाज में देरी का आरोप लगाकर साथ गए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर स्थिति संभाली।

एक आरोपित गिरफ्तार, दूसरे की तलाश में पुलिस दबिश युवक के परिवार के लोगों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर खुल्दाबाद थाने में दो आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।

बाइक से दो युवक पहुंचे, एक ने गोली मारी बताया जाता है कि शुक्रवार देर रात शिवम अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों युवकों ने पहले शिवम के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद विवाद बढ़ने पर एक युवक ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगते ही शिवम जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।

काल्विन अस्पताल में हंगामा किया शिवम को लेकर परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग काल्विन अस्पताल पहुंचे। वहां इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए साथ आए लोगों ने आक्रोश जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ने सभी को समझाकर शांत कराया।