प्रयागराज में ठांय-ठांय... गोली लगने से एक युवक घायल; इलाज में देरी को लेकर आक्रोशित घरवालों का अस्पताल में हंगामा
प्रयागराज के खुल्दाबाद सब्जी मंडी में एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। इलाज में देरी पर परिजनों ...और पढ़ें
HighLights
शहर के खुल्दाबाद सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात हुई वारदात
हमलावरों ने विवाद के बाद घर के पास ही युवक को गोली मारी
दो के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज, एक गिरफ्तार व दूसरे की तलाश
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार देर रात बाइक सवार हमलावरों ने शिवम चौधरी को गोली मार दी। गोली उसके पेट में बाईं ओर लगी। स्वजन उसे काल्विन अस्पताल ले गए। जहां इलाज में देरी का आरोप लगाकर साथ गए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझा-बुझाकर स्थिति संभाली।
एक आरोपित गिरफ्तार, दूसरे की तलाश में पुलिस दबिश
युवक के परिवार के लोगों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर खुल्दाबाद थाने में दो आरोपितों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में दबिश दी जा रही है।
बाइक से दो युवक पहुंचे, एक ने गोली मारी
बताया जाता है कि शुक्रवार देर रात शिवम अपने घर के पास ही मौजूद था। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों युवकों ने पहले शिवम के साथ गाली-गलौज की। इसके बाद विवाद बढ़ने पर एक युवक ने तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगते ही शिवम जमीन पर गिर पड़ा। फायरिंग की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर जुट गए।
काल्विन अस्पताल में हंगामा किया
शिवम को लेकर परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग काल्विन अस्पताल पहुंचे। वहां इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए साथ आए लोगों ने आक्रोश जताते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ने सभी को समझाकर शांत कराया।
घायल व हमलावर पहले से आपस में परिचित हैं
खुल्दाबाद थाना प्रभारी केशव वर्मा ने बताया कि घायल और हमलावर दोनों पक्ष एक-दूसरे को पहले से जानते हैं। फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि उनके बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की तलाश की जा रही है।
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