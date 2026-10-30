माफिया अतीक के चचेरे भाई का कब्रिस्तान की जमीन पर था अवैध निर्माण, पीडीए ने किया सील
माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई अबू तालिब द्वारा कब्रिस्तान की वक्फ जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को प्रयागराज ...और पढ़ें
HighLights
वक्फ जमीन पर तीन कमरे बने थे, हो जा रहा था गिट्टी-बालू का कारोबार
जांच में शिकायत सही मिलने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के चकिया स्थित छोटी कर्बला की वक्फ संपत्ति पर कथित अवैध कब्जे के मामले में प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा वाले परिसर को सील कर दिया। आरोप है कि माफिया अतीक अहमद के चचेरे भाई अबू तालिब ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा कर तीन कमरे बनवाए थे और टीनशेड डालकर वहां गिट्टी-बालू का कारोबार किया जा रहा था।
वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीशान रिजवी की शिकायत पर गुरुवार को यह कार्रवाई की गई। पीडीए के जोनल अधिकारी सूरज पटेल ने बताया कि चकिया जीटी रोड स्थित वक्फ छोटी कर्बला कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने की शिकायत तीन जुलाई को मिली थी।
शिकायत की जांच कराई गई तो आरोप सही पाए गए। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से 25 सितंबर को संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत पक्ष रखने का अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद पीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिसर को सील कर दिया।
जमीन पर कब्जा करने का आरोप अतीक अहमद के चचेरे भाई अबू तालिब पर लगाया जा रहा है। कब्रिस्तान की वक्फ संपत्ति पर निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियां चलाए जाने की शिकायत के बाद हुई इस कार्रवाई को अवैध कब्जे के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
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