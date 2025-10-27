Language
    प्रयागराज में हैवानियत करने वाले पर कार्रवाई, मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपित को पुलिस ने भेजा जेल

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:19 PM (IST)

    प्रयागराज के नैनी में एक व्यक्ति को मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी संतोष कनौजिया को गिरफ्तार कर लिया। उसे नैनी बाजार से पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया।

    प्रयागराज में पशु से दुष्कर्म करने वाले आरोपित को नैनी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

    संसू, नैनी (प्रयागराज)। मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपित को नैनी पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले का एक वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। हालांकि प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

    पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज 

    वीडियो प्रसारित होने के बाद हरकत में आई नैनी पुलिस ने आरोपित को उसके घर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। मामले में दारोगा राजेश प्रसाद बाजपेयी की तहरीर पर पुलिस ने पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया है।

    आरोपित संतोष कनौजिया का वीडियो हुआ था प्रसारित 

    उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया कि अरैल निवासी संतोष कनौजिया का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें वह मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई और जब पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो पता चला कि वह किसी काम से नैनी बाजार गया है। वहां से लौटते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

    क्या कहते हैं इंस्पेक्टर नैनी

    इस संबंध में नैनी इंस्पेक्टर बृज किशोर गौतम का कहना है कि आरोपित के खिलाफ दारोगा की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है।