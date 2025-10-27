प्रयागराज में हैवानियत करने वाले पर कार्रवाई, मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपित को पुलिस ने भेजा जेल

संसू, नैनी (प्रयागराज)। मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपित को नैनी पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले का एक वीडियो रविवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। हालांकि प्रसारित वीडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज वीडियो प्रसारित होने के बाद हरकत में आई नैनी पुलिस ने आरोपित को उसके घर के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। मामले में दारोगा राजेश प्रसाद बाजपेयी की तहरीर पर पुलिस ने पशु क्रूरता का मुकदमा दर्ज किया है।

आरोपित संतोष कनौजिया का वीडियो हुआ था प्रसारित उपनिरीक्षक द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में बताया गया कि अरैल निवासी संतोष कनौजिया का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। इसमें वह मवेशी के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए दिखाई दे रहा था। इसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई और जब पुलिस टीम उसके घर पहुंची तो पता चला कि वह किसी काम से नैनी बाजार गया है। वहां से लौटते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया।