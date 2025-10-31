Language
    प्रयागराज में मंगेतर संग खरीदारी करने गई युवती बीच रास्ते से हुई गायब, चार माह बाद होने वाली थी शादी

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:57 PM (IST)

    प्रयागराज में शादी से चार महीने पहले एक युवती मंगेतर के साथ खरीदारी करने गई और रास्ते में लापता हो गई। दवा लेने का बहाना बनाकर वह खुसरोबाग के पास रुक गई थी। परिवार ने खुल्दाबाद थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस Prayagraj Latest News के अनुसार युवती की तलाश कर रही है, मोबाइल चालू है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रयागराज में शादी से पहले युवती लापता हो गई, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शादी के चार माह पहले मंगेतर के साथ बाजार शादी के कपड़ों एवं अन्य सामानों की खरीदारी के बाद युवती गायब हो गई। वह रास्ते में दवा लेने का बहाना बनाकर रुक गई थी। देर शाम तक युवती घर नहीं पहुंची तो स्वजन परेशान हो गए।

    बहला-फुसलाकर गायब करने का दर्ज कराया केस

    परिवार के लोगों ने हर संभावित स्थानों पर युवती की तलाश की और जब पता नहीं चला तो खुल्दाबाद थाने पहुंचे। यहां पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसलाकर गायब करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस युवती की तलाश कर रही है।

    कपड़े आदि खरीदने गई थी सिविल लाइंस

    एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने खुल्दाबाद पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसकी बेटी की शादी शहर के ही एक युवक के साथ तय हुई है। दोनों परिवारों ने फरवरी में विवाह तय किया था। 26 अक्टूबर को युवती अपने विवाह के कपड़ों व अन्य सामान सहित अपनी दवा लेने की बात घरवालों से कहकर अपने मंगेतर के साथ सिविल लाइंस गई थी।

    खुसरोबाग के पास वाहन से उतर गई थी 

    स्वजन के अनुसार खरीदारी के बाद दोपहर करीब दो बजे वह मंगेतर के साथ खुसरोबाग के पास पहुंची। अपनी दवा लेकर खुद घर जाने की बात वाहन से उतर गई। साथ ही यह भी बोला कि घर पहुंचकर फोन करेगी। शाम तक जब वह घर नहीं पहुंची तो उसके घरवालों ने युवती के मंगेतर के पास फोन किया। उसने बताया कि वह खुसरोबाग के पास दवा लेने की बात बोलकर रुक गई थी।

    मोबाइल चालू लेकिन फोन नहीं हो रहा रिसीव 

    युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी को अज्ञात लोगों ने बहला-फुसलाकर गायब कर दिया है। यह भी कहा कि उसका मोबाइल नंबर चालू है, लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा है। खुल्दाबाद पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए युवती की तलाश में जुट गई है।