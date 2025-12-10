Language
    Weather Update: प्रयागराज में दिन में धूप के चलते हल्की गर्माहट तो रातें हुई सर्द, AQI कम होने से हवा हुई साफ

    By Mritunjay Mishra Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:51 AM (IST)

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मौसम का मिजाज बदल रहा है। जहां दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर पहुंचा, वहीं रातें ठंडी हो रही हैं। अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक रहा।

    इसके विपरीत न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। रात में ठंड महसूस हो रही है पर दिन में धूप के चलते हल्की गर्माहट बनी रहती है।

    सोमवार की मध्यरात्रि में शहर का एक्यूआई 283 तक पहुंच गया था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। हालांकि पूरे दिन हवा की गुणवत्ता कुछ बेहतर रही और एक्यूआई 200 से नीचे बना रहा।

    पीएम 10 की मात्रा 160 माइक्रोग्राम/घनमीटर और पीएम 2.5 की मात्रा 130 माइक्रोग्राम/घनमीटर दर्ज की गई। विशेषज्ञों के अनुसार आर्द्रता में कमी और हल्की हवाएं चलने से प्रदूषक तत्वों का फैलाव बढ़ा और वायु गुणवत्ता दिन में सुधर गई।

    सिविल लाइंस में 205, एमएनएनआईटी क्षेत्र में 165 और झूंसी में 145 रहा। सिविल लाइंस में प्रदूषण स्तर अपेक्षाकृत अधिक रहा, जबकि एमएनएनआईटी का एक्यूआई मध्यम श्रेणी के नजदीक रहा। मौसम विभाग ने बताया कि बुधवार की सुबह शहर घनी धुंध की चादर में लिपटा रह सकता है।

