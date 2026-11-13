प्रयागराज में अगले 3 दिनों तक सुबह कोहरा और धुंध छाया रहेगा, 17 नवंबर से गिरेगा तापमान तो बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मौसम में धीरे-धीरे बदलाव आने लगा है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर बढ़ने लगा है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को अभी गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ रहने का अनुमान है। 16 नवंबर से तापमान में करीब तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है।

आज का तापमान आज शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 14 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 15 नवंबर को भी सुबह धुंध छाने के आसार हैं। इस दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

16 से 18 नवंबर तक क्या रहेगा तापमान? 16 नवंबर से मौसम साफ होने का अनुमान है। इस दिन न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। 17 नवंबर को अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, 18 नवंबर को अधिकतम तापमान गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।