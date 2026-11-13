प्रयागराज में वारदात: खेत में मिला ट्रैक्टर चालक का शव, शरीर पर चोट मिलने से हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में नवाबगंज थाना क्षेत्र के दुबरा जगदीशपुर गांव निवासी 42 वर्षीय भाईलाल प्रजापति की 12 नवंबर की रात संदिग्ध दशा में मौत हो गई। आज सुबह उसका शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत छा गई। शरीर पर चोट मिलने के कारण हत्या की आशंका जताई है, हालांकि परिवार वालों ने अभी कोई आरोप नहीं लगाया है।

पोस्मार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट होगा मौत कैसे और किन परिस्थितियों में हुई, इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ होगा। 12 नवंबर की शाम भाईलाल खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर निकला था, लेकिन उसके बाद घर नहीं लौटा था। उसकी मौत से परिवार में मातम छाया हुआ है।

चेहरे-गले में जख्म का निशान व खून भी बहा था बताया गया है कि भाईलाल प्रजापति कल शाम गांव में ही खेत की जुताई करने के लिए ट्रैक्टर लेकर गया था। देर रात तक घर वापस नहीं लौटने पर परिवार के सदस्य उसकी तलाश में जुटे थे। शुक्रवार सुबह ग्रामीण खेत की ओर पहुंचे तो वहां ट्रैक्टर खड़ा मिला, जबकि भाईलाल का शव ट्रैक्टर से करीब 40 मीटर दूर खेत में पड़ा हुआ था। चेहरे पर और गले में जख्म का निशान था। खून भी बहा था। इस आधार पर लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस का कहन है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।