प्रयागराज में धूप की तपिश कमजोर, अब रातें कराएंगी ठंड का अहसास; नवंबर के दूसरे सप्ताह से बदलेगा मौसम 

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नवंबर की शुरुआत के साथ ही मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। दिन में धूप तो निकल रही है, लेकिन अब उसकी तपिश में पहले जैसी तेजी नहीं रही। दोपहर की धूप में न उमस है और न ही गर्मी का वह अहसास। दूसरी ओर रात का तापमान धीरे-धीरे नीचे उतरने लगा है।

मौसम के बदलने के संकेत मौसम के बदलते मिजाज के संकेत मिलने लगे हैं। यानी अब सर्दी दरवाजे पर खड़ी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड का असर और बढ़ेगा। दिन का तापमान 28 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा, जबकि रात का पारा 18 डिग्री तक लुढ़क सकता है।

रात में सर्दी की आहट सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री दर्ज किया गया। खास बात यह है कि न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक बना हुआ है। इसके बावजूद रात के तापमान में गिरावट का रुख सर्दी की आहट दे रहा है।

चार नवंबर की सुबह कोहरा छाएगा पिछले 24 घंटे में बारिश नहीं हुई। सुबह वातावरण में नमी 91 प्रतिशत रही, जो शाम तक घटकर 75 प्रतिशत पर पहुंच गई। मौसम विभाग के अनुसार चार नवंबर की सुबह हल्का कोहरा छा सकता है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ होगा और धूप निकलेगी। इन दोनों दिनों में अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 20 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।