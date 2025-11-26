गंगा और यमुना में मिलेगी वॉटर स्पोर्टस की सुविधा, 20 मोटर बोट का रहेगा प्रबंध; जल्द पूरी की जाएगी टेंडर प्रक्रिया
संगम नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार अपनाया जा रहा है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए जहां गंगा पथ और फ्लाइओवर का निर्माण किया गया है, वहीं गंगा और यमुना की लहरों के बीच लजीज पकवानों का स्वाद पर्यटक ले सकें इसके लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार अपनाया जा रहा है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए जहां गंगा पथ और फ्लाइओवर का निर्माण किया गया है, वहीं गंगा और यमुना की लहरों के बीच लजीज पकवानों का स्वाद पर्यटक ले सकें इसके लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब गंगा और यमुना में वाटर स्पोर्टस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वाटर स्पोर्टस के लिए 20 मोटर बोट का प्रबंध रहेगा। जनवरी के पहले सप्ताह से वाटर स्पोर्टस सुविधा पर्यटकों को संगम क्षेत्र में मिलने लगेगी। नगर निगम की ओर से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और मोटर बोट को हाईटेक करके लीज पर दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। वाटर स्पोर्टस की सुविधा बोट क्लब, अरैल और दशाश्वमेध घाट के आसपास मिलेगी।
स्मार्ट सिटी की ओर से लगभग पांच करोड़ रुपये की लागत से यमुना नदी में बोट क्लब के नजदीक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण कराया गया था। महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं ने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पर परिवार के साथ लजीज व्यंजनों के स्वाद के बीच परिवार के साथ मौज मस्ती किया था। अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव ने बताया कि 10 मोटर बोट स्मार्ट सिटी की रहेगी। 10 मोटर बोट का प्रबंध टेंडर लेने वाले को करना होगा। टेंडर प्रक्रिया दो से तीन सप्ताह में पूरी हो जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।