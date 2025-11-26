गंगा और यमुना में मिलेगी वॉटर स्पोर्टस की सुविधा, 20 मोटर बोट का रहेगा प्रबंध; जल्द पूरी की जाएगी टेंडर प्रक्रिया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार अपनाया जा रहा है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए जहां गंगा पथ और फ्लाइओवर का निर्माण किया गया है, वहीं गंगा और यमुना की लहरों के बीच लजीज पकवानों का स्वाद पर्यटक ले सकें इसके लिए फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब गंगा और यमुना में वाटर स्पोर्टस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वाटर स्पोर्टस के लिए 20 मोटर बोट का प्रबंध रहेगा। जनवरी के पहले सप्ताह से वाटर स्पोर्टस सुविधा पर्यटकों को संगम क्षेत्र में मिलने लगेगी। नगर निगम की ओर से फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और मोटर बोट को हाईटेक करके लीज पर दिया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। वाटर स्पोर्टस की सुविधा बोट क्लब, अरैल और दशाश्वमेध घाट के आसपास मिलेगी।