SIR Campaign 2025 : संगम नगरी के 9 लाख वोटरों को दस्तावेज नहीं देने होंगे, पहले से ही सत्यापित हैं, BLO निवास की करेंगे पुष्टि
प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान, नौ लाख मतदाता पहले से ही सत्यापित पाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार, इन मतदाताओं को किसी भी प्रकार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। बीएलओ केवल उनके वर्तमान निवास की पुष्टि करेंगे। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता कागजी कार्रवाई के कारण मतदाता सूची से बाहर न रहे। एसआईआर अभियान-2025 को मतदाता हितैषी बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में अब तक नौ लाख मतादाता ऐसे पाए गए हैं, जो पूर्व से सत्यापित हैं। पूर्व से सत्यापित (प्री वैलिडेटेड) का मतलब यह है कि जिन मतदाताओं या उनके माता–पिता का नाम राज्य की अंतिम इंटेसिव रिवीजन सूची (2003 या उससे पहले) में दर्ज है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि ऐसे सभी मतदाताओं को पूर्व-सत्यापित माना जाएगा।
बीएलओ वर्तमान निवास की पुष्टि करेंगे
ऐसे मतदाताओं से बीएलओ द्वारा किसी भी प्रकार के प्रमाणपत्र या दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। बीएलओ केवल वर्तमान निवास की पुष्टि भर करेंगे। निर्वाचन आयोग का उद्देश्य नागरिकों को सरलीकृत, सुगम और भरोसेमंद प्रक्रिया उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता दस्तावेज़ों की कमी, भ्रम या अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
एसआइआर अभियान-2025 की प्रक्रिया
आयोग ने एसआइआर अभियान-2025 की प्रक्रिया को मतदाता हितैषी बनाने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि गणना प्रपत्र वितरण और जमा करने के दौरान किसी भी मतदाता को अनावश्यक कागजी प्रक्रिया या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। गणना पत्रक फेज में किसी मतदाता से कोई दस्तावेज (जन्म प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण, पहचान पत्र) नहीं लिया जाएगा।
क्या करेंगे बीएलओ
बीएलओ का कार्य केवल घर–घर जाकर भौतिक उपस्थिति की पुष्टि करना और उपलब्ध जानकारी को फार्म में दर्ज करना भर है। ईआरओ द्वारा दस्तावेज केवल तभी मांगे जाएंगे, जब ड्राफ्ट रोल प्रकाशित होने के बाद किसी मतदाता की उपलब्ध जानकारी, डिक्लेयरेशन या गणना पत्रक या डेटाबेस से मेल न खाती हो। तभी मतदाता दस्तावेज देकर अपनी आपत्ति और दावा करेगा।
आयोग ने डिजिटाइज पर दिया जोर
एसआइआर अभियान को लेकर मंगलवार दोपहर मे निर्वाचन आयोग की ओर से वीडियो कांफ्रेसिंग भी हुई। आयोग ने डिजिटाइज पर विशेष जोर दिया है। कहा कि गणना पत्रक वितरण के बाद अब तेजी से डिजिटाइज कराया जाए। इसके बाद शाम को डीएम ने सभी ईआरओ के साथ बैठक कर गणना प्रपत्रों को जमा करने के साथ डिजिटाइज करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
एक हजार लोगों ने आनलाइन आवेदन किया
जिले में मंगलवार देर शाम तक 1010 मतदाताओं ने एसआइआर अभियान के लिए आनलाइन आवेदन किया है। इसमें सबसे ज्यादा शहरी मतदाता शामिल हैं। शहर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा 290 तथा मेजा विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 17 आनलाइन आवेदन हुए हैं। इसी तरह शहर दक्षिणी में 213, उत्तरी में 181 मतदाताओं ने आनलाइन आवेदन किया है। करछना में 46, बारा में 31, कोरांव में 19, फाफामऊ में 18, सोरांव में 26, फूलपुर में 63, प्रतापपुर में 68 व हंडिया में 38 लोगों की ओर से आनलाइन आवेदन किया गया है।
