Prayagraj News: इस बार माघ मेले में संचालित होंगे विद्या कुंभ अस्थायी विद्यालय

    By Amlendu Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 08:10 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था एजुकेट गर्ल्स ने मंगलवार को 18वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की थीम 'उसकी मुस्कान से उड़ान तक' रही।

    यह आयोजन उन बालिकाओं की प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक रहा, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को दिशा दी। इस मौके पर बालिका शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक बदलाव की दिशा में संस्था के प्रयासों को रेखांकित किया गया।

    एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलने की जानकारी साझा की गई। वक्ताओं ने कहा, यह सम्मान संस्था के जमीनी कार्यों और बालिकाओं के जीवन में लाए गए परिवर्तन की वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। जानकारी दी गई कि कुंभ की तरह इस बार लगने वाले माघ मेला में भी विद्या कुंभ अस्थायी विद्यालय संचालित होंगे।

    मुख्य अतिथि यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा, संस्था के प्रयास से बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का समाधान हो रहा है। कौशल विकास को बल मिल रहा है। इससे बेहतर समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। विशिष्ट अतिथि बीएसए अनिल कुमार ने भी संस्था के कार्यों को सराहा।

    कहा कि, महाकुंभ के दौरान विद्या कुंभ विद्यालय के संचालन में एजुकेट गर्ल्स ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। एजुकेट गर्ल्स की सीईओ गायत्री नायर लोबो ने कहा कि, जब सरकार, समुदाय और संस्थाएं साझा उद्देश्य के साथ मिलकर कार्य करती हैं, तब शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनती है।

    समारोह के दौरान समूह परिचर्चा भी हुई। इसमें दूर दराज से आई छात्राएं शामिल हुईं। इस मौके पर 'मुस्कान –स्टोरी ऑफ होप' का विमोचन हुआ। संस्था के विक्रम सिंह सोलंकी, अनुश्री, नितिन झा, अभिनव दुबे, आशिष, मोहम्मद महताब, प्रज्ञा पांडेय आदि मौजूद रहीं।