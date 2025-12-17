Prayagraj News: इस बार माघ मेले में संचालित होंगे विद्या कुंभ अस्थायी विद्यालय

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बालिका शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्था एजुकेट गर्ल्स ने मंगलवार को 18वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की थीम 'उसकी मुस्कान से उड़ान तक' रही। यह आयोजन उन बालिकाओं की प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक रहा, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को दिशा दी। इस मौके पर बालिका शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक बदलाव की दिशा में संस्था के प्रयासों को रेखांकित किया गया।

एजुकेट गर्ल्स को 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलने की जानकारी साझा की गई। वक्ताओं ने कहा, यह सम्मान संस्था के जमीनी कार्यों और बालिकाओं के जीवन में लाए गए परिवर्तन की वैश्विक मान्यता का प्रतीक है। जानकारी दी गई कि कुंभ की तरह इस बार लगने वाले माघ मेला में भी विद्या कुंभ अस्थायी विद्यालय संचालित होंगे।

मुख्य अतिथि यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा, संस्था के प्रयास से बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली चुनौतियों का समाधान हो रहा है। कौशल विकास को बल मिल रहा है। इससे बेहतर समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। विशिष्ट अतिथि बीएसए अनिल कुमार ने भी संस्था के कार्यों को सराहा।