प्रयागराज में पान विक्रेता को गोली मारने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, वारदात में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद
प्रयागराज के गद्दोपुर में पान विक्रेता शिवसेवक साहू को गोली मारने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावरों ने पहले बम से हमला करने की कोशिश की थी, जिसके विफल होने पर उन्होंने गोली मार दी। घायल शिवसेवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों को मलाक हरहर के पास से गिरफ्तार किया और घटना में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गद्दोपुर में शुक्रवार देर रात पान विक्रेता को गोली मारने वाले तीन में से दो आरोपितों को मलाक हरहर में बन रहे गंगापुल के समीप गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गोली लगने घायल पान विक्रेता का उपचार स्वरूप रानी नेहरू हास्पिटल में चल रहा है।
गद्दोपुर गांव निवासी 42 वर्षीय शिवसेवक साहू ने गांव के सामने लखनऊ मार्ग पर पान की दुकान खोल रखी है। रोज की तरह वह अपने छोटे भाई शिवराम साहू के साथ दुकान पर बैठा था। इसी दौरान करीबी 11 बजे एक बाइक से तीन हमलावर पहुंचे। दोनों भाई कुछ समझ पाते, इसके पहले दो हमलावर बाइक से उतरे और शिवराम पर बम चला दिया, लेकिन बम नहीं फटा।
यह देख बचाव के लिए शिवसेवक साहू हमलावरों से भिड़ गया। इसी बीच एक हमलावर मौका पाकर शिवसेवक साहू को गोली मारी दी। गोली बाएं कंधे के नीचे लगने से वह जमीन पर गिर गया। दूसरा फायर भी हमलावर ने किया, लेकिन वह नहीं लगा। इसके बाद हमलावर बाइक से मलाक हरहर की ओर भाग निकले।
घायल का बेटा शुभम साहू अज्ञात हमलावरों के खिलाफ फाफामऊ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। बुधवार को पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर प्रकाश में आए अभियुक्त अमरजीत मौर्य पुत्र सुरेश चंद्र मौर्य निवासी बनर्जी बांग्ला, थाना थरवई और संदीप पासी पुत्र फूलचंद पासी निवासी अब्दालपुर खास, थाना सोरांव को गिरफ्तार कर लिया।
बाइक से हमला करने के बाद कुछ दूर जाकर अपराध ने स्विफ्ट डिजायर कार से बैठकर फरार हुए थे। घटना में इस्तेमाल की गई कार के साथ दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
18 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार
फाफामऊ क्षेत्र में मलाक हरहर के समीप बुधवार सुबह फाफामऊ पुलिस एक संदिग्ध युवक को देख रोकने का प्रयास किया तो वह भागने लगा। पुलिस घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 18 किलो, 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ। गिरफ्तार अमर सिंह पटेल उर्फ बच्चा पुत्र शंकर लाल निवासी मलाक हरहर, थाना फाफामऊ का रहने वाला है। युवक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद हारुन, सिपाही राना सिंह, पंकज राजपूत और मनीष चौधरी शामिल रहे।
