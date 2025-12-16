Language
    पुलिस आयुक्त साहब...अब आप ही जाम से दिलाइए निजात, प्रयागराज में महिला व्यापार मंडल ने यातायात व्यवस्था पर जताई चिंता

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:02 PM (IST)

    प्रयागराज में सिविल लाइंस की यातायात व्यवस्था को लेकर महिला व्यापार मंडल ने चिंता जताई है। पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने और सर्विस लेन ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज के सिविल लाइंस में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपतीं महिला व्यापार मंडल की पदाधिकारी व अन्य। सौ. स्वयं

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। सिविल लाइंस क्षेत्र में लड़खड़ाई यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला महिला व्यापार मंडल ने एक बार फिर कदम आगे बढ़ाए हैं। पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सिविल लाइंस की अधिकांश सड़कें अतिक्रमण से सकरी हो गई है। प्रतिदिन जाम की समस्या खड़ी हो रही है। लोग अपने गंतव्य तक विलंब से पहुंच रहे हैं। ऐसे में बिना ठोस कार्रवाई किए समस्या का समाधान होना संभव नहीं है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन मार्गों पर कार-स्कूटर मैकेनिकों का अतिक्रमण 

    जिला महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष अवंतिका टंडन, महासचिव पल्लवी अरोड़ा ने कहा कि एल्गिन रोड, एसपी मार्ग, एमजी मार्ग, डीआरएम आफिस रोड एवं नवाब यूसुफ रोड पर कार व स्कूटर मैकेनिकों द्वारा किए गए अतिक्रमण से आवागमन प्रभावित हो रहा है। मरम्मत के नाम पर खड़े वाहन, फैले उपकरण एवं अस्थाई कार्यशालाओं से सड़कें सकरी हो गई हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। साथ ही स्थानीय व्यापार भी प्रभावित हो रहा है।

    कई चौराहों पर खराब व बंद हैं ट्रैफिक सिग्नल 

    ऐसे में अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इसके अलावा सुभाष चौराहे से आने वाले वाहनों द्वारा विपरीत दिशा की सर्विस लेन में प्रवेश की समस्या उठाते हुए एमजी मार्ग, सिविल लाइंस की सर्विस लेन को पूर्णतः ‘वन-वे’ घोषित करने की बात कही गई। कई प्रमुख चौराहों पर खराब व बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नलों को ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजना के अंतर्गत शीघ्र दुरुस्त कर चालू किए जाने की मांग की गई।

    पुलिस कमिश्नर ने ठोस कदम उठाने का दिया आश्वासन 

    व्यापारियों की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं सिविल लाइंस क्षेत्र का निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाएंगे। इस दौरान प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राणा चावला, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सरदार हरजिंदर सिंह, वंदना त्रिपाठी, पूनम गुप्ता, विजय आडवाणी आदि रहे।