    प्रयागराज एयरपोर्ट के निकट PDA विकसित करेगा एरो सिटी, फ्लैट-भूखंड ले सकेंगे, अस्पताल-स्कूल व शापिंग माल-रेस्टोरेंट भी होंगे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:40 PM (IST)

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) एयरपोर्ट रोड के पास 90 एकड़ में एरो सिटी नामक आवासीय योजना विकसित करेगा। इस योजना में भूखंड और फ्लैट उपलब्ध होंगे, जिनकी कीमत 15 से 18 लाख रुपये तक होगी। मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत, पीडीए किसानों से लगभग 3300 करोड़ रुपये में जमीन खरीदेगा। एरो सिटी में होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, और शॉपिंग मॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

    प्रयागराज एयरपोर्ट के पास बसेगा एरो सिटी, पीडीए लोगों को भूखंड और फ्लैट बेचेगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आप भी अपने घर का सपना देख रहे हैं तो चिंता न करें। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आप चाहे भूखंड लें अथवा फ्लैट, एक ही स्थान पर मिलेगा। इसके लिए पीडीए एयरपोर्ट रोड के पास आवासीय योजना विकसित करेगा।90 एकड़ में विकसित होने वाली आवासीय योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष में जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे एरो सिटी के नाम से बसाया जाएगा। इसमें 15 से लेकर 18 लाख रुपये में भूखंड मिलेंगे।

    काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी

    एयरपोर्ट के पास मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत एरो सिटी आवासीय योजना विकसित की जानी है। इसके लिए काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। लगभग 3300 करोड़ रुपये में किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। पीडीए की ओर से योजना बनाकर शासन के पास 1100 करोड़ के आस-पास का प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से बजट मिलने के बाद 2200 करोड़ रुपये में पीडीए जमीन खरीदने में खर्च करेगा। बाद में उसे बेचा जाएगा। आवासीय के साथ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पीडीए भूखंड बेचेगा।

    मिलेगी शापिंग माल, होटल की सुविधा भी 

    एरो सिटी में रहने वाले लोगों को एक स्थान पर सारी सुविधा मिलेगी। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, हास्पिटल, शापिंग माल आदि बनाने के लिए भूखंड बेचे जाएंगे। इसे खरीदने वाले लोग बिना किसी रोकटोक के निर्माण करा सकेंगे। इसके निर्माण में पीडीए की ओर से सहूलियत दी जाएगी।

    क्या कहते हैं पीडीए के सचिव 

    पीडीए के सचिव अजीत सिंह का कहना है कि एयरपोर्ट रोड के मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत लैंडबैंक तैयार करके आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी चल रही है। अभी कुछ मामलों पर विचार हो रहा है। अगले वित्तीय वर्ष से नई आवासीय योजना को साकार रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।