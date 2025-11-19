प्रयागराज एयरपोर्ट के निकट PDA विकसित करेगा एरो सिटी, फ्लैट-भूखंड ले सकेंगे, अस्पताल-स्कूल व शापिंग माल-रेस्टोरेंट भी होंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आप भी अपने घर का सपना देख रहे हैं तो चिंता न करें। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। आप चाहे भूखंड लें अथवा फ्लैट, एक ही स्थान पर मिलेगा। इसके लिए पीडीए एयरपोर्ट रोड के पास आवासीय योजना विकसित करेगा।90 एकड़ में विकसित होने वाली आवासीय योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष में जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसे एरो सिटी के नाम से बसाया जाएगा। इसमें 15 से लेकर 18 लाख रुपये में भूखंड मिलेंगे।

काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी एयरपोर्ट के पास मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत एरो सिटी आवासीय योजना विकसित की जानी है। इसके लिए काश्तकारों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। लगभग 3300 करोड़ रुपये में किसानों से जमीन खरीदी जाएगी। पीडीए की ओर से योजना बनाकर शासन के पास 1100 करोड़ के आस-पास का प्रस्ताव भेज दिया गया है। शासन से बजट मिलने के बाद 2200 करोड़ रुपये में पीडीए जमीन खरीदने में खर्च करेगा। बाद में उसे बेचा जाएगा। आवासीय के साथ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए पीडीए भूखंड बेचेगा।

मिलेगी शापिंग माल, होटल की सुविधा भी एरो सिटी में रहने वाले लोगों को एक स्थान पर सारी सुविधा मिलेगी। इसके तहत होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, हास्पिटल, शापिंग माल आदि बनाने के लिए भूखंड बेचे जाएंगे। इसे खरीदने वाले लोग बिना किसी रोकटोक के निर्माण करा सकेंगे। इसके निर्माण में पीडीए की ओर से सहूलियत दी जाएगी।