प्रयागराज में तीर्थक्षेत्र की बढ़ेगी सीमा, बांध से पांच किलोमीटर तय होगी दूरी; इस सामान की बिक्री पर लगेगी रोक

शरद द्विवेदी, प्रयागराज। तीर्थराज प्रयाग के तीर्थक्षेत्र की सीमा बढ़ाई जाएगी। महाकुंभ से पहले संगम क्षेत्र से पांच सौ मीटर की दूरी तीर्थक्षेत्र घोषित हुई थी। इसके अंतर्गत मांस, मछली, मदिरा की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई। संतों और सनातन धर्मावलंबी उससे सहमत नहीं थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है कि संगम तट से बांध की दूरी दो से तीन किलोमीटर है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे में पांच सौ मीटर दूरी को तीर्थक्षेत्र घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है। अखाड़ा परिषद ने शासन और नगर निगम को तीथेक्षेत्र की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था। नगर निगम ने उसके अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी है।