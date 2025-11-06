प्रयागराज में किशोरी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या, मची सनसनी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनानगर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज घटना हुई। घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव में शौच के लिए गई 15 वर्षीय सरिता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना का पता चलने पर गांव में खलबली मच गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है।

बताया गया है कि कांटी गांव निवासी रमेश सोनकर खेती करते हैं। उनकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल नहीं जाती थी। गुरुवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सरिता अकेले शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। कुछ घंटे बाद एक निर्माणाधीन मकान के पास रक्तरंजित लाश देख गांव के शिवाकांत परेशान हो गया। वह भागकर रमेश के पास पहुंचकर बताया।