प्रयागराज में किशोरी की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या, मची सनसनी
प्रयागराज में एक नाबालिग लड़की की दिनदहाड़े गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनानगर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज घटना हुई। घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव में शौच के लिए गई 15 वर्षीय सरिता की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना का पता चलने पर गांव में खलबली मच गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी तक हत्या की वजह स्पष्ट नहीं है।
बताया गया है कि कांटी गांव निवासी रमेश सोनकर खेती करते हैं। उनकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल नहीं जाती थी। गुरुवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सरिता अकेले शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। कुछ घंटे बाद एक निर्माणाधीन मकान के पास रक्तरंजित लाश देख गांव के शिवाकांत परेशान हो गया। वह भागकर रमेश के पास पहुंचकर बताया।
बेटी की निर्मम हत्या का पता चलने पर बदहवास पिता मौके पर पहुंचा तो बेटी का गला रेतकर हत्या की गई थी। तब तक ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। खबर पाते ही एसीपी, इंस्पेक्टर भी महिला पुलिस के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पिता ने किसी से रंजिश होने की बात नहीं कही। हालांकि गांव में
प्रेम प्रसंग में हत्या को लेकर आशंका जताई जा रही है।
घर की इकलौती बेटी थी सरिता, मातम
सरिता घर की इकलौती बेटी थी। परिवार में उसके तीन भाई हैं। सरिता की मौत से परिवार में मातम और गांव में ग़म छाया हुआ है।
डीसीपी ने कहा
डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव का कहना है कि लड़की की हत्या हुई। अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। टीम लगाई गई है और जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है।
