रात से लापता किशोर की सुबह नाले में मिली लाश, बगल पड़ी थी स्कूटी; हत्या की जताई जा रही आशंका

संसू, जागरण, झूंसी (प्रयागराज)। गंगापार में झूंसी थाना क्षेत्र के हवेलिया स्थित सोहम आश्रम के निकट नाले में एक किशोर की मंगलवार सुबह लाश मिली। वह झूंसी में कोहना का रहने वाला 17 वर्षीय शांतनु था, जो सोमवार रात किसी का फोन आने के बाद घर से स्कूटी लेकर निकला था। लाश के पास ही उसकी स्कूटी भी मिली। मामला हत्या का भी हो सकता है। फिलहाल विविध पहलुओं पर पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है।

कोहना के रहने वाले दीपक दुबे पंडिताई करते हैं। इनकी पत्नी रेखा देवी की वर्ष 2018 में मौत हो चुकी है। एक पुत्र 18 वर्षीय अनमोल है। दूसरे नंबर का पुत्र 17 वर्षीय शांतनु के मोबाइल पर सोमवार रात किसी का फोन आया। इसके बाद वह घर से स्कूटी लेकर निकल गया हालांकि देर रात तक वापस नहीं लौटा तो घरवाले अनहोनी की आशंका से परेशान हो गए। खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल सका।