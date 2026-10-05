इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चार्जशीट की तारीख पर उठाए सवाल, एसपी महराजगंज से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महराजगंज पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट की तारीख पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने महराजगंज के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को अगली सुनवाई तक अपना व्यक्तिगत हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन्हें अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने नवी रसूल की याचिका पर यह आदेश जारी किया। याचिका में थाना घुघली में दर्ज एफआईआर की विवेचना शीघ्र और निष्पक्ष रूप से पूरा करने की मांग की गई है।