प्रयागराज में बेकाबू कार ने कई वाहन में मारी टक्कर, एक की मौत और तीन घायल
प्रयागराज में एक तेज रफ्तार कार ने चौफटका इलाके में कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। कार पर दिल्ली का नंबर था और चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। छोटी दीपावली की शाम की तरह एक बार फिर शहर में हिट एंड रन की घटना हुई है। बुधवार सुबह चौफटका में तेज रफ्तार कार ने कई कई वाहनों में टक्कर मारते हुए भाग निकली। टक्कर लगने से एक महिला समेत चार लोग घायल हो गए।
इसमें से रोहित नामक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि पप्पू अग्रहरि सहित अन्य का इलाज चल रहा है। बताया गया है कि कार पर दिल्ली का नंबर लिखा। चालक कार को लेकर फरार हो गया है। उसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। घायलों को काल्विन अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इससे पहले छोटी दीपावली की शाम जगुआर कार ने आठ लोगों को कुचल दिया था, जिसमें एक इलेक्ट्रिशियन की मौत हो गई थी। फ़िलहाल इंस्पेक्टर कैंट सुनील कुमार का कहना है कि कार की टक्कर से एक युवक की मौत हुई है, जबकि तीन जख्मी हुए हैं। कार चालक की तलाश की जा रही है।
