मालदा टाउन से प्रयागराज होते हुए आनंद विहार तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, टाइमिंग और स्टॉपेज देखें
त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मालदा टाउन से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। यह साप्ताहिक ट्रेन सितंबर से नवंबर तक चलेगी जिसमें 22 कोच होंगे। ट्रेन मालदा टाउन से सुबह 930 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 155 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मालदा टाउन से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी है।
03435/03436 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में संचालित होगी। यह ट्रेन 29 सितंबर से 9 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को मालदा टाउन से और 30 सितंबर से 10 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार टर्मिनस से रवाना होगी।
ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिनमें दो एसी टू, छह एसी थ्री, आठ स्लीपर, चार जनरल और दो एसएलआर/डी कोच होंगे। ट्रेन मालदा टाउन से सुबह 9:30 बजे रवाना होगी, अगले दिन 1:55 बजे प्रयागराज और 1:40 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी।
वापसी में यह आनंद विहार से दोपहर 3:45 बजे रवाना होगी, अगले दिन सुबह 5 बजे प्रयागराज और रात 9:05 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। यह ट्रेन न्यू फरक्का, भागलपुर, जमालपुर, किउल, गया, डीडीयू और टूंडला जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।
