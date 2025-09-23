Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मालदा टाउन से प्रयागराज होते हुए आनंद विहार तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, टाइमिंग और स्टॉपेज देखें

    By Amarish kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:25 AM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मालदा टाउन से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है। यह साप्ताहिक ट्रेन सितंबर से नवंबर तक चलेगी जिसमें 22 कोच होंगे। ट्रेन मालदा टाउन से सुबह 930 बजे रवाना होकर अगले दिन दोपहर 155 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रयागराज के रास्ते मालदा टाउन से आनंद विहार के लिए चलेगी विशेष ट्रेन। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने मालदा टाउन से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन की समय सारिणी जारी कर दी है।

    03435/03436 मालदा टाउन-आनंद विहार टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में संचालित होगी। यह ट्रेन 29 सितंबर से 9 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को मालदा टाउन से और 30 सितंबर से 10 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को आनंद विहार टर्मिनस से रवाना होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रेन में 22 कोच होंगे, जिनमें दो एसी टू, छह एसी थ्री, आठ स्लीपर, चार जनरल और दो एसएलआर/डी कोच होंगे। ट्रेन मालदा टाउन से सुबह 9:30 बजे रवाना होगी, अगले दिन 1:55 बजे प्रयागराज और 1:40 बजे आनंद विहार टर्मिनस पहुंचेगी।

    वापसी में यह आनंद विहार से दोपहर 3:45 बजे रवाना होगी, अगले दिन सुबह 5 बजे प्रयागराज और रात 9:05 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। यह ट्रेन न्यू फरक्का, भागलपुर, जमालपुर, किउल, गया, डीडीयू और टूंडला जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी।