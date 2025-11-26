प्रयागराज में स्मार्ट सिटी में हर मकान का होगा अपना यूनिक नंबर, एक क्लिक में उपलब्ध होगी ये जानकारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। नगर निगम की ओर से शहर के लोगों को अत्याधुनिक सुविधा मुहैया कराने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जल, सीवर और गृहकर का बिल एक साथ उपलब्ध कराए जाने के बाद अब शहर के भवनों का यूनिक नंबर जारी करने की तैयारी की जा रही है।

भवनों का यूनिक नंबर जारी होने से भवन स्वामियों को तो लाभ मिलेगा ही सरकारी विभागों व आम नागरिकों को भी निर्धारित मकानों का पता आसानी से लग जाएगा। यूनिक नंबर अंकित करने पर पाते की पहचान भी आसानी से हो जाएगी। यूनिक नंबर हाईटेक रूप से तैयार किया जाएगा। यूनिक नंबर में ही भवन का मानचित्र भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा।

नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इससे पते की पहचान में सरलता होने के साथ ही डाक डिलीवरी, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में मदद मिल सकेगी। यूनिक नंबर में ही मकान का पूरा विवरण होगा।

एक क्लिक करने पर यूनिक नंबर के माध्यम से गृहकर, जलकर, मकान मालिक का नाम, क्षेत्र, वार्ड संख्या आदि विवरण चंद सेकेंड में उपलब्ध हो जाएगा।

शासनादेश आने के बाद अगले वित्तीय वर्ष से यूनिक नंबर क्रम वार तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक से दो वर्ष के भीतर सभी भवन संपत्तियों का यूनिक नंबर बना दिया जाएगा।